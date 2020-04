Corona krijgt lente niet klein: eendenkuikens genieten van de zon in Park Vande Walle CDR

22 april 2020

Coronacrisis of niet, de lente is in het land en daar kan je in Roeselare moeilijk naast kijken. Zo kreeg de eendenpopulatie in Park Vande Walle de voorbije dagen en weken een stevige boost. Tientallen eendenkuikens braken uit hun ei en vormen nu met z’n allen een ware attractie in het parkje tussen de Westlaan en de Meensesteenweg. In het bijzijn van moedereend genieten ze uren van de zon en met z’n allen wagen ze zich ook regelmatig in de vijver. Door de coronamaatregelen is het bijzonder rustig in het park en daar genieten de jonge dieren met volle teugen van.