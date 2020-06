Corona-editie van 1.000-soortendag klokt af op 1.404 waargenomen soorten Sam Vanacker

29 juni 2020

14u47 0 Roeselare Met 1.404 waargenomen soorten fauna en flora is de speciale ‘@home-editie’ van de 1.000-soortendag in de regio Roeselare-Tielt alsnog geslaagd. 150 mensen namen van thuis uit deel aan het telweekend op zaterdag 13 en zondag 14 juni.

Door de coronacrisis werd de echte 1.000-soortendag uitgesteld naar 2021, maar bij wijze van alternatief organiseerde intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘t West-Vlaamse hart dit jaar een afgeslankte @home-editie. Het doel was om, via verschillende registraties, na te gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit en om minstens 1.000 verschillende soorten in kaart te brengen. Met 1.404 waargenomen soorten werd die kaap gehaald.

“In vergelijking met voorgaande edities namen bij deze editie drie keer zoveel waarnemers deel. Onder hen een vijftigtal natuurexperts, maar ook opvallend veel anderen die met handige apps voor natuurherkenning voor het eerst op exploratie gingen. Zij gingen op zoek naar wilde planten en dieren in de tuin, in de omgeving van hun woning en in het nabijgelegen park en bos. Door deze speciale editie kon ook voor het eerst in alle zeventien gemeenten van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart geteld worden. In totaal werden 6.019 waarnemingen genoteerd. Vooral in Roeselare, Staden en Wingene werd er duchtig gezocht en gevonden. Daar tekenden de waarnemers respectievelijk 1.312, 1.292 en 570 waarnemingen op, goed voor 535, 705 en 347 verschillende soorten.”

Muurhagedis en bonte beer

Met 446 soorten vormen planten de grootste soortengroep. Nachtvlinders hebben de teller aangedikt met 275 verschillende soorten. Kevers staan op de derde plaats met 130 soorten. Het aantal vogelsoorten dat gehoord of gezien werd is 93, goed voor een vijfde plaats. “Heel bijzonder was de waarneming van een muurhagedis, de enige waargenomen reptielsoort. Er is ook een bonte beer waargenomen, een nachtvlinder die maar één keer eerder werd waargenomen in de hele provincie.”

Volgend jaar vindt een nieuwe editie van 1.000-soortendag plaats in Roeselare, op 12 en 13 juni. Daar had de actiedag dit jaar moeten plaatsvinden maar het coronavirus stak stokken in de wielen. In 2019 vond de 1.000-soortendag plaats in Wingene, Ruiselede en Tielt. Toen werd het Belgisch record gebroken.