Conny blijft coronapatiënten in quarantaine thuis verzorgen: "We laten onze klanten niet in de steek" Valentijn Dumoulein

06 april 2020

19u17 10 Roeselare Deze coronacrisis kent veel helden, maar Conny Wegsteen (55) uit Rumbeke en haar collega's zijn dat zeker ook. Zij blijven dezer dagen zorg verlenen aan mensen die door corona getroffen zijn en noodgedwongen in quarantaine moeten.

De quarantainezorg bestaat uit noodzakelijke gezinszorg, van lichaamszorg tot koken, en wordt verleend door mensen als Conny, die hiervoor specifiek beschermingsmateriaal krijgen. “Mentaal is het soms intensief, want ik verloor de voorbije dagen meerdere klanten aan het coronavirus”, zegt ze. “Na een tijdje durfde ik de overlijdensberichten in de krant zelfs niet meer lezen. Maar je moet slikken en doorgaan, zeker voor je andere klanten, die je nu erg hard nodig hebben. Ik gebruik voldoende beschermingsmiddelen, zoals professionele mondmaskers, wegwerphandschoenen en extra schorten. Ik heb me ook al twee keer laten testen op het virus, gelukkig telkens met een negatief resultaat. Als je dagelijks bij oudere en kwetsbare mensen over de vloer komt, is het eens zo belangrijk dat je zelf geen drager bent van het virus.”

Veel dankbaarheid

Naast de quarantainezorg bij besmette klanten verleent Conny ook nog gewone gezinszorg. Het zijn voor haar dus zware dagen. “Ik heb onder andere een klant die blind is en aan de nierdialyse ligt, terwijl iemand anders immobiel en zwaar hulpbehoevend is, terwijl zijn vrouw recent opgenomen is in een rusthuis. Ook die mensen kan ik nu niet in de steek laten. In ruil krijg je zoveel dankbaarheid van hen. Dat geeft je alleen al de energie om door te gaan.”

Tegelijk ervaart Conny ook veel steun van haar zorgpartner en haar regiodirecteur. “Zo kreeg ik meteen een mail van mijn regiodirecteur om te vragen hoe mijn test was verlopen. En mijn zorgpartner mag ik elk uur van de dag contacteren als ik vragen of hulp nodig heb. Ik voel me bij Familiehulp echt gewaardeerd en ook dat doet in deze tijden uiteraard extra deugd.”

