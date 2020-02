Exclusief voor abonnees Conflict in drugsmilieu escaleert: jongeman (19) doodgeschoten op straat Hans Verbeke

27 februari 2020

06u00 26 Roeselare Eén kogel heeft dinsdagavond in Roeselare een einde gemaakt aan het leven van Agach M., een jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen. Het 19-jarige slachtoffer stierf op straat. Sacha B., een 20-jarige Fransman die in Roeselare woont, wordt verdacht van moord en is aangehouden. Een conflict over drugs zou de aanleiding zijn tot de Eén kogel heeft dinsdagavond in Roeselare een einde gemaakt aan het leven van Agach M., een jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen. Het 19-jarige slachtoffer stierf op straat. Sacha B., een 20-jarige Fransman die in Roeselare woont, wordt verdacht van moord en is aangehouden. Een conflict over drugs zou de aanleiding zijn tot de schietpartij . “Agach was nochtans een gouden kerel”, zeggen zijn vrienden.

Het drama speelde zich af in de omgeving van het Geitepark in Roeselare. Daar worden volgens buurtbewoners wel meer onfrisse deals gesloten. “Het is er niet meer veilig. Er hangen vaak ongure figuren rond en dus mijden we het park”, klinkt het anoniem. “Dat is bijzonder jammer, want vroeger was het daar heerlijk genieten.” Dinsdagavond, rond kwart voor negen, kwamen vanuit het Geitepark plots vier mensen gelopen. Twee van hen renden richting de Westlaan en kregen het zwaar aan de stok met elkaar. Het bleef echter niet bij roepen alleen, want plots weerklonk een schot. Agach M. (19) uit Menen gaf een schreeuw en zakte in elkaar.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis