Concerten en comedy in een brouwerij? Het kan dankzij samenwerking tussen vzw Amate Galli en BOMBrewery Charlotte Degezelle

26 augustus 2020

16u56 1 Roeselare De coronacrisis zorgt voor een mooie samenwerking tussen vzw Amate Galli en BOMBrewery. Door de coronamaatregelen is het voor de vzw niet haalbaar om kaarslichtconcerten en comedy-avonden te organiseren in hun eigen stek aan het Rumbeekse Kerkplein. Bert Van Hecke van BOMbrewery treedt op als reddende engel en stelt zijn degustatieruimte in de Armoedestraat al zeker tot en met april ter beschikking. Te midden de Triporteurbieren zullen straks onder andere Red Zebra en Piv Huvluv het podium betreden.

“We kunnen in buurthuis ’t Nest wel activiteiten op een coronaproof manier organiseren, maar dan kunnen we maximaal 15 in plaats van 35 bezoekers verwelkomen”, vertelt voorzitter Frederik Turpyn, die gesteund wordt door secretaris Eveline d’Hanens, secretaris Ingeborg Degryse en sinds kort ook logistiek verantwoordelijke Kurt Bruyneel . “Qua sfeer zou dat niets zijn en ook budgettair is dat niet goed.”

Oplossing biedt zichzelf aan

Zoeken naar een oplossing was niet nodig, want die bood zichzelf plots aan. “Ik heb in mijn loods ruimte zat”, zegt Bert Van Hecke van BOMBrewery. “Bovendien zijn er door de coronacrisis amper tot geen degustaties.” Frederik en Bert leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens het feest van de Erepoorters waar ze beiden gelauwerd werden met een Rolariuspenning. “Yves van Streekbieren Yves was de sleutel voor onze samenwerking. Hij levert Triporteur voor Zomernest en zo hoorde ik over het succesvolle concept. Al snel zag ik in dat de vzw niet buiten actief kon blijven, dus nam ik contact op met hen.”

“De samenwerking was snel in kannen en kruiken”, vult Frederik aan. “Het is wel met pijn in het hart dat we tijdelijk geen evenementen kunnen opzetten in het buurthuis, maar zodra het kan, gaan we er ook daar weer voor.”

Kaarslichtconcerten en comedy

Concreet verhuist Amate Galli de werking van hun cultureel buurthuis naar het gebouw van BOMBrewery, het muziekatelier blijft wel aan het Kerkplein. “Het tweede weekend van de maand staan we garant voor een jam op vrijdag, een kaarslichtconcerten op zaterdag en comedy op zondag”, duidt Frederik. “De jam wordt tijdelijk geschrapt, maar de concerten en de comedy vinden al zeker tot eind april onderdak bij Bert. We kunnen er 52 gasten ontvangen. Op de kaarslichtconcerten verwelkomen we in september het legendarische Red Zebra, in oktober is er kleinkunst met Lieven Tavernier, in november verwelkomen we Ed De Smul van Ed and the Gators en Tom De Poorter van Little Kim & the Alley Apple 3 en in december brengt Sigiswald Kuijken een Bachprogramma.”

“Qua comedy pakken we de komende maanden uit met Piv Huvluv, Jasper Posson en Mattijs Degrande”, vult Jonathan Tanghe aan. “Daarnaast blijven onze comedy-avonden elke derde donderdag van de maand in De Mooie Molen ook behouden. Daar wordt het genieten van David Galle, Hans Cools, Stijn Verdegem en Koen Dewulf.”

Vzw Amate Galli benadrukt dat het belangrijk is om je voor elk evenement te registeren op kaarslichtconcerten.weebly.com. Tickets kosten tien euro.