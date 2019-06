Comrades Marathon van Philippe Vanmarcke levert 10.000 euro op voor Me To You CDR

Oostrozebekenaar Philippe Vanmarcke (51) uit Oostrozebeke is er vorig weekend in geslaagd de Comrades Marathon, een loodzware ultramarathon van 87 kilometer in Zuid-Afrika, uit te lopen in 11 uren en 10 minuten. Vorig jaar nam de voorzitter van Rotary Roeselare Mercurius ook deel aan de ultramarathon, die toen in omgekeerde richting werd gelopen, en kon nu de begeerde Comrades-medaille in de wacht slepen. De loopwedstrijd werd gekoppeld aan een sociaal project. Vanmarcke was dan ook bijzonder fier om tijdens de vergadering van Rotary Roeselare Mercurius 10.087 euro te kunnen overhandigen aan Philippe Vindevogel van de Tieltse stichting Me To You, samen sterk tegen leukemie.