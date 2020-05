Colruyt vraagt om winkelverbod uit te spreken tegen onverbeterlijke dief Alexander Haezebrouck

27 mei 2020

18u00 0 Roeselare Een vertegenwoordiger van Colruyt vroeg op de rechtbank in Kortrijk of de rechter een winkelverbod kan uitspreken tegen een man die al 18 jaar lang komt stelen in hun filialen. “We kennen meneer al sinds 2002 en hij blijft maar feiten plegen”, zei de vertegenwoordiger van Colruyt.

De beklaagde, een veertigjarige man die dakloos is en kampt met een zware drugsverslaving, moest zich nogmaals verantwoorden voor zo’n 30 diefstallen. Een groot deel daarvan pleegde hij samen met een 32-jarige man uit Kortrijk. Ze moesten zich verantwoorden voor oplichting, informaticabedrog en verschillende diefstallen in Colruyt, Dreamland, Delhaize, Kruidvat en andere diefstallen. Vooral de dakloze man is geen onbekende voor politie en gerecht.

“Zijn zware drugsverslaving is de oorzaak van het probleem”, pleitte zijn advocate. “Vaak gaat het om pietluttige zaken. Zo ging hij er eens vandoor met een fiets, om die 300 meter verder opnieuw in de gracht te gooien. Vaak herinnert hij zich nadien niets meer van zijn feiten omdat hij ze pleegde onder invloed van drugs. Hij zit ondertussen vier maanden in voorhechtenis en dat is goed geweest voor hem om opnieuw structuur in zijn leven te krijgen.”

Opvallend was dat Colruyt zich via een vertegenwoordiger burgerlijke partij stelde tegen de man en vraagt om hem een winkelverbod op te leggen. “Dat is niet gebruikelijk, maar we noteren het wel”, antwoordde de rechter die zich nadien streng tot de beklaagde richtte. “Sinds het jaar 2000 heb je al meer dan 20 veroordelingen opgelopen. Dat is meer dan één veroordeling per jaar! De schade die jij al berokkend hebt aan de maatschappij valt niet te overzien. Weet je wanneer je geen feiten pleegt? Je weet het wel hé, wanneer je binnen zit.”

Beiden riskeren een gevangenisstraf van 20 maanden en een geldboete van 800 euro.

Vonnis op 10 juni.