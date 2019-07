Color Studio Arsène wordt design club Studio Arsène: “Wij zijn ervan overtuigd dat we het kleurrijke Krottegem op een creatieve manier kunnen versterken” Charlotte Degezelle

03 juli 2019

14u27 0 Roeselare Filip Sobry, Geert Wolfs en Ignace van Avermaet ,de partners van het gerenommeerde Brugse reclamebureau d’artagnan, kochten het pand van Color Studio Arsène langs de Ardooisesteenweg en starten er een nieuw bedrijf: Studio Arsène. De design club focust op logo’s, huisstijlen en grafisch werk kleinere en middelgrote KMO’s en organisaties. De keuze voor de Ardooisesteenweg, ook wel eens de Gazastrook van Roeselare genoemd, als vaste stek maakte het trio heel bewust. “We willen graag meedenken hoe we de omgeving in de toekomst vorm kunnen geven om er een unieke toegang tot de stad van te maken”, zegt Filip.

Het einde van de laatste fotowinkel in het centrum van de stad, betekent de start van een nieuw creatief verhaal. Vorig jaar al vertelde Arsène Vanheuverswijn (76) in deze krant dat hij zijn Colour Studio Arsène zou stopzetten zodra het pand langs de Ardooisesteenweg verkocht raakte. En nu is het zover. De nodige handtekeningen zijn gezet en Filip Sobry, Geert Wolfs en Ignace van Avermaet mogen wereldkundig maken dat zij de nieuwe eigenaar zijn en wat hun plannen zijn. Het trio richtte in 2001 het awardwinnende reclamebureau d’artagnan op, maar heeft nu zin in een nieuw avontuur. “De laatste jaren hebben we bij d’artagnan heel wat klanten moeten weigeren omdat ze gewoon niet de budgetten hebben voor volledig geïntegreerde campagnes”, vertelt Filip. “Daarnaast voerden we een nieuwe structuur in met teamleaders die d’artagnan operationeel leiden terwijl Ignace, Geert en ik vooral coachen. Beide factoren leiden tot een nieuw verhaal waarvan we al snel wisten dat we het in Roeselare wilden opstarten. Het is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen, en het ondernemerschap is hier heel sterk aanwezig. Kijk maar naar de nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad die heel vlot ingevuld raken.”

Het trio ging op zoek naar een locatie en belandde al snel in de Ardooisesteenweg, een straat die niet de beste reputatie heeft. “Het is een moeilijke straat, maar wij geloven in haar capaciteiten en mogelijkheden. Je moet er gewoon het juiste zaadje planten. Nu zijn er al opmerkelijke buren en initiatieven, denk maar aan de barber shops, Pelzen, de Wood Cube van danser Alexander Vantournhout, de Krottegemse Ransels of het Comité van de Kop. En veel mensen moeten de heerlijke specialiteiten van de aanwezige winkeltjes nog ontdekken. Wij zijn ervan overtuigd dat we het kleurrijke Krottegem op een creatieve manier kunnen versterken met ons project.”

De contouren van dat project lagen al vast voor Filip, Geert en Ignace op het pand van Color Studio Arsène stootten. Maar het verhaal achter die zaak diende wel als verdere inspirator voor het nieuwe grafisch bureau dat er straks opent. “Arsène Vanheuverswijn is één van de laatste zelfstandige fotografen van Roeselare met een winkel. Zijn verhaal is er één van pure ambacht, passie voor het vak en persoonlijke klantenservice. Dit matcht perfect met de visie die wij willen uitdragen”, aldus Filip. “Net als Arsène ’s klanten vol verwachting binnenstapten om de ontwikkelde foto’s op te halen, willen we onze klanten verrassen met onze designs en ontwerpen.” Daarom behouden ze de naam en de gevel van het pand. Vanaf de zomer starten de verbouwingen, en vindt Studio Arsène voor de opstart vanaf half augustus tijdelijk onderdak in de vroegere Schoenen Claire, in Galerie De Meester vlakbij de Grote Markt. “Begin 2020 willen we graag verkassen naar de Ardooisesteenweg. “We noemen Studio Arsène graag een design club, met focus op logo, huisstijl en grafisch werk. We richten ons voornamelijk op de kleinere en middelgrote KMO’s en organisaties We willen uitpakken met knappe designs die de identiteit van onze klanten extra schwung geven en iets in beweging zetten. Ondertussen kennen we de kracht en de mogelijkheden van sterke creatieve ontwerpen en wat ze teweeg kunnen brengen. Design maakt de dingen niet alleen mooier, maar bouwt een merk, product of onderneming in de gewenste richting verder uit. “

Filip zal het nieuwe grafische bureau aansturen, geruggensteund door Geert en Ignace. Met Phavin Verly werd al één creatieve medewerker aangeworven, en er is nog één vacature voor een commercieel profiel met gevoel voor goed design. Wil je meewerken aan dit nieuwe creatieve verhaal, neem dan zeker contact op met Filip via 0474/84.81.94, of mail naar filip@studio-arsene.be. Meer op www.studio-arsene.be.