Code rood en nét nu is leidingwater

van 250 gezinnen ondrinkbaar

24 juli 2019

13u44 20 Roeselare Pas donderdag zal duidelijk zijn wat er precies gaande is met het leidingwater in de Beversesteenweg, de Koning Leopold III-laan en de Rozendaalstraatstraten van Roeselare. De Watergroep verklaarde het leidingwater dinsdagavond ondrinkbaar, na klachten over de geur en kleur. Stalen worden momenteel onderzocht. De Watergroep deelt flessen drinkwater uit aan de 250 getroffen gezinnen.

Gezinnen uit de getroffen straten mogen geen kraantjeswater drinken. Het leidingwater mag ook niet gebruikt worden voor het maken van onder meer soep, koffie en thee, het bereiden van voedsel, het wassen van groenten en fruit, het reinigen van open wonden en om de tanden te poetsen. Bij dit dorstige weer komt het probleem wel erg ongelegen. “De resultaten van de afgenomen stalen zullen we pas donderdag hebben”, vertelt Raissa Verstrynge, woordvoerder van De Watergroep. “Maar in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we uit voorzorg beslist om het water tijdelijk ondrinkbaar te verklaren.”

Drinkwater

Wat de vreemde kleur en geur van het leidingwater veroorzaakt, is dus voorlopig niet duidelijk. “Net daardoor kunnen we ook nog niet bepalen welke herstelmaatregelen uitgevoerd moeten worden en hoe lang het probleem zal aanslepen”, aldus Raissa. Wel worden de leidingen momenteel al gespoeld. “In afwachting bedelen wij op regelmatige tijdstippen flessen drinkwater in de buurt.” En dat is meer dan nodig, want net nu is voor het eerst ooit code rood van kracht in het land. De temperaturen stijgen en door die hitte is veel drinken essentieel.

Werken

De buurtbewoners stelden vorige week al vast dat er iets gaande was met het leidingwater. “Donderdagavond wilden we de frituur poetsen, maar er kwam bruin water met een geurtje uit de kraan”, vertelt Jimmy Taveirne van Jimmy ’s Fritshop. “Ik ben onmiddellijk naar de supermarkt gegaan om flessenwater. Maar gelukkig heeft dit probleem maar een kleine impact op de frituur. Zo komen de aardappelen al gewassen toe.” Pieter Verhaest diende online een klacht in bij De Watergroep toen hij vrijdag constateerde dat het water uit de kraan gelig was. “Vandaag ziet het water er vrij normaal uit”, zegt hij. “Ik vermoed dat de problemen mogelijk iets te maken hebben met de werken hier in de buurt. Wij maken nu koffie met flessenwater. De timing, met de hitte, is wat ongelukkig.”

Heel vervelend

Een bewoner van de Rozendaalstraat die liever anoniem blijft, trok deze ochtend vroeg al naar de supermarkt om een voorraad flessenwater. “Gisteren kregen we van De Watergroep al een bidon met 10 liter water. Een mooi gebaar dat ons al een beetje helpt maar we hebben toch meer nodig in dit weer. Gelukkig mogen we wel douchen. Ze zeggen trouwens dat we veel moeten drinken bij deze warmte, maar wij mogen geen water drinken. Straks zal ik dus maar starten met een aperitiefje en wellicht zal dat ook helpen om bij deze hittegolf de slaap te vatten vanavond”, lacht hij. Hélène Debeyne vindt het drinkwaterverbod op haar beurt heel vervelend. “Het is echt behelpen, zeker om te koken”, reageert ze. “Aardappelen en sla moet je wassen in flessenwater, de aardappelen moet je er ook in koken. Je moet echt continu alert zijn, want je bent niet gewoon om op die manier te werken. De voorbije dagen heb ik trouwens het kraantjeswater nog gewoon gebruikt. Klachten zoals buikpijn hebben we gelukkig niet.” Bjorn D. oordeelt tenslotte dat de communicatie van De Watergroep wel wat beter kan. “De brief omtrent het drinkwaterverbod zat gisteren rond 18 uur in de bus. Net het ogenblik dat veel mensen koken. Hadden ze niet beter aangebeld? Veel mensen checken pas ’s morgens hun brievenbus.”

Tot slot nog dit. Het leidingwater mag in de getroffen straten wel gebruikt worden om te douchen en te baden, te wassen en af te wassen, om schoon te maken en het toilet door te spoelen. Wie gezondheidsklachten ervaart die mogelijk gelinkt zijn aan de verontreiniging van het leidingwater, wordt aangeraden de huisarts te consulteren. De meest recente informatie omtrent de kwaliteitsproblematiek is te vinden via www.dewatergroep.be of via 02/238.96.99.