Code oranje: Roeselaarse parken en bossen dicht CDR

19 juni 2019

Er hangt hevige neerslag en onweer in de lucht. Het KMI kondigde code oranje af en daarom heeft de provincie besloten provinciedomein Het Sterrebos af te sluiten. Stad Roeselare heeft daarop besloten ook alle andere parken en bossen in de stad af te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Via de Facebookpagina roept de stad op overal voorzichtig te zijn en alles wat buiten staat stevig vast te maken.