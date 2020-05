Coaching for Health opent eerste sportstudio in Roeselare met tuin om te sporten Charlotte Degezelle

04 mei 2020

17u23 0 Roeselare Coaching for Health mag zich de allereerste Roeselaarse sportstudio met een tuin om buiten te sporten noemen. Tim Steurbaut (29) was toe aan een uitbreiding van zijn zaak en een buitenruimte was voor hem de ultieme must. De geschikte plek vond hij langs de Herdersstraat. De studio en tuin zijn helemaal klaar voor gebruik, maar het is wachten op een verdere versoepeling van de coronamaatregelen voor Tim er uit de startblokken kan schieten.

Vijf jaar na de opstart van Coaching for Health zet Tim Steurbaut een hele grote stap in z’n professionele carrière. Hij kocht langs de Herderstraat 4 loods 25D, een pand met een oppervlakte van ruim 300 vierkante meter en een bijhorende tuin van dik 200 vierkante meter. “Coaching for Health was hier al 3,5 jaar op de site gevestigd maar in een kleinere loods die ik huurde”, vertelt Tim. “Die werd langzamerhand wat te klein en ik miste ook echt buitenruimte. Ik heb altijd gevoetbald en ben zelf een echte fan van buiten sporten. Tot nu toe trokken we er met klanten soms wel op uit richting een park voor een training. Dat wordt enorm geapprecieerd maar is toch steeds een heel gedoe met alle materiaal. Een eigen buitenruimte was m’n droom en die heb ik hier uiteindelijk kunnen realiseren. Apetrots kan ik stellen dat Coaching for Health de allereerste studio in Roeselare, en wellicht ook in de ruime regio, is met een eigen outdoor sportruimte. Ik ben ervan overtuigd dat dit een echte meerwaarde is voor de studio.”

Met Coaching for Health zet Tim in op één op één trainingen, personal training voor groepen tot vijf personen, bootcamps voor maximaal 12 sportievelingen en hij biedt ook het fitte mama programma aan. “Dit alles samen met vier andere freelance trainers. We gaan resoluut voor hoge kwaliteit en de nieuwe locatie zal ons hier zeker bij helpen. Niet alleen de tuin is super, ook de loods op zich is een heel mooie, fleurige ruimte geworden die zin geeft om te sporten.”

Maar dat sporten zit er helaas nog even niet in. Door de coronacrisis blijven de deuren van Coaching for Health nog even dicht. “En helaas weten we niet wanneer we opnieuw kunnen opstarten. Ik wil dolgraag onze nieuwe stek met iedereen delen, maar het ziet er naar uit dat we nog even geduld moeten oefenen. In theorie zijn we een handelszaak, maar we vallen onder het paritaire comité van de kappers. Wordt het dus 11 mei? Of 18 mei? En wat met de groepslessen? Zullen die pas terug opgestart mogen worden als ook de horeca opnieuw open mag? De situatie is echt frustrerend. Maar één ding is zeker. Zodra we opnieuw mogen opstarten kan dit door onze manier van werken, één op één of in kleine groep, in combinatie met de ruime studio op een veilige manier waarbij de social distancing wordt nageleefd.”

Meer op http://www.coachingforhealth.be/.