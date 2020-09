Coach Bruno Van Gorp ziet damesploeg Wytewa Roeselare elke week beter worden: “De ploeg eigent mijn concept uitstekend toe” Bjorn Vandenabeele

24 september 2020

12u47 0 Roeselare De damesploeg van Wytewa Roeselare speelt dit weekend de laatste poulewedstrijd voor de Beker van Vlaanderen. Tegenstander is Bonheiden. Voor de nieuwe coach Bruno Van Gorp een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen dat volgende week van start gaat.

De damesploeg van Roeselare sluit de bekervoorronde af met een duel tegen Bonheiden. Wytewa behaalde tot nu toe één zege in twee gespeelde wedstrijden. Bonheiden werkte nog maar één partij af en wist die winnend af te sluiten. “Het is een stevige tegenstander met heel wat shotkracht en power in huis”, vertelt coach Bruno Van Gorp. “Een prima voorbereidingswedstrijd dus nog, net voor de start van de competitie volgende week. Ik hoop dat ik opnieuw de nodige progressie in mijn team kan zien, zowel op aanvallend als defensief vlak.”

Het damesbasketbal in Roeselare onderging een grote metamorfose. Na vorig seizoen werd de eerste damesploeg stopgezet en gaat de club verder met de B-ploeg die nu in tweede landelijke zal uitkomen. “De voorbereiding is alvast heel positief verlopen”, gaat coach Bruno Van Gorp, die overkwam van de dames van KB Oostende Bredene, verder. “De ploeg eigent mijn offensief en defensief concept uitstekend toe.”

Twee speelsters minder

De kern van de damesploeg speelde voor komend seizoen echter wel nog twee speelsters kwijt. Een fikse aderlating voor het team en de coach. “Het enige jammere is dat Saar Lebleu en Sarah Vandeweghe omwille van beroepsredenen moesten afhaken. Dat zijn toch twee speelsters minder in de rotatie en dat zullen we zeker voelen. Zeker in de fysieke en intensieve speelstijl die we willen nastreven, komt dat helemaal niet goed uit.”

Qua ambities mikt coach Van Gorp niet overdreven hoog. “De bedoeling is in de eerste plaats om een seizoen zonder degradatiezorgen te kennen. Met wat ik in mijn eerste maand als coach van deze spelersgroep gezien heb, heb ik daar het volste vertrouwen in. De vraag is natuurlijk hoelang we nog zullen kunnen spelen met de coronacijfers die in stijgende lijn zitten. We volgen alle procedures heel goed op en voor de rest ligt alles in handen van de beleidsmakers”, besluit de trainer.