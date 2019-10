Cluma wil Fitste Bedrijf van West- en Oost-Vlaanderen worden CDR

21 oktober 2019

16u56 0 Roeselare Cluma, producent van rolbruggen, wil de titel ‘Fitste Bedrijf van West- en Oost-Vlaanderen’ binnenhalen. De medewerkers van het bedrijf gevestigd langs de Kachtemsestraat nemen deel aan een 12-weken-challenge. Om te winnen moeten ze in drie maanden de grootste gemiddelde vooruitgang boeken in hun fysieke conditie.

“Deze wedstrijd kadert perfect in het welzijns- en gezondheidsbeleid van ons bedrijf,” zegt oprichter Dirk Maes, die zelf al aan 14 Ironmans deelnam. “De voordelen van gezonde en fitte werknemers zijn bewezen. Ze ervaren minder stress en het ziekteverzuim daalt. Bovendien werken fittere en gelukkigere werknemers efficiënter.” De werknemers die zich van hun sportiefste kant tonen, worden dan ook voluit gesteund. “We bieden onze medewerkers tal van extra’s tijdens en na de 12-weken-challenge”, aldus HR-manager Xavier Decock. “Zo kunnen ze via een sporthorloge informatie over hun hartslag, activiteit, stappen en slaap opvolgen. Dat sporthorloge mogen ze bovendien houden op voorwaarde dat hun conditie erop vooruitgaat. Om het groepsgevoel onder de collega’s aan te wakkeren worden er ook allerlei beweegsessies georganiseerd: van yoga tot fysieke trainingen en zelfs boksen. Er staan ook enkele runs voor het goede doel op het programma en we voorzien tijdens de kantooruren ook fruit.”

Verstelbare bureaus

Bij Cluma zijn ze al langer begaan met het welzijn van hun werknemers. Recent nog werd er geïnvesteerd in verstelbare bureaus, zodat bedienden staand kunnen werken. De refter werd uitgerust met ontspanningsmogelijkheden zoals een pingpongtafel, biljart, tafelvoetbal en VR-experience. Bovendien moet een fietsvergoeding de medewerkers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Via de hashtag #wearecluma kan je op sociale media de activiteiten en vorderingen van het team volgen.