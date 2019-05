Club Roeselare zoekt vers bloed CDR

22 mei 2019

07u44 12

Club Roeselare organiseert op zaterdag 25 mei en zaterdag 1 juni inschrijvingsdagen voor het nieuwe seizoen. Alle huidige, maar ook nieuwe jeugdspelers zijn welkom tussen 9 en 12 uur in de kantine van het Rodenbachstadion aan de Onze- Lieve-Vrouwemarkt 42. “We zijn op zoek naar vers bloed in alle categorieën, zodat een vlotte doorstroming kan gegarandeerd worden naar de eerste ploeg toe”, legt jeugdvoorzitter Stefaan Bogaerts uit. “Iedereen krijgt de nodige opleiding van een deels vernieuwd trainerskorps. Als een van de weinige clubs in Vlaanderen is die nu al volledig ingevuld.” Meer info op 0475/20.52.06.