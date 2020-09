Club Roeselare zoekt jeugdtrainer CDR

23 september 2020

07u25 0

De jeugdwerking van Club Roeselare is op zoek naar een gemotiveerde jeugdtrainer voor de gewestelijke U17. Een trainersdiploma is een voordeel maar geen must. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Technisch Verantwoordelijken Jeugdopleiding Ashley Muylle via ashley@clubroeselare.be of 0472/93.84.68.