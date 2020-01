Club Roeselare zoekt jeugdtrainers CDR

18 januari 2020

09u22 0

De jeugdwerking van Club Roeselare is door de steeds uitbreidende jeugdwerking in functie van volgend seizoen op zoek naar jeugdtrainers voor onder-, midden- of bovenbouw. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Technisch Verantwoordelijken Jeugdopleiding (TVJO) Ashley Muylle op 0472/93.84.68.