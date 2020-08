Club Roeselare zoekt jeugdtrainer voor U15 CDR

05 augustus 2020

12u39 8

Door het afhaken van een jeugdtrainer in de middenbouw door beroepsomstandigheden is de jeugdwerking van Club Roeselare dringend op zoek naar een trainer voor de categorie U15. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding Ashley Muylle op het nummer 0472/93.84.68 of via jeugd@clubroeselare.be. De U15 van Club Roeselare zal dit seizoen terug uitkomen op gewestelijk niveau 2. Interne opleiding is mogelijk.