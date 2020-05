Club Roeselare zoekt jeugdspelers CDR

15 mei 2020

De jeugdwerking van Club Roeselare is op zoek naar jeugdspelers voor de categorieën onder- en middenbouw. Geïnteresseerde spelers kunnen zich aanmelden via jeugd@clubroeselare.be. Daarnaast is de club met thuishaven in het Rodenbachstadion op Krottegem nog op zoek naar een afgevaardigde binnen de onderbouwcategorieën. Zij kunnen zich aanmelden op sg.clubroeselare@gmail.com bij Stefaan Guillemijn.