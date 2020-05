Club Roeselare voelt financiële impact van coronacrisis, maar verhoogt lidgeld niet CDR

08 mei 2020

19u07 0 Roeselare Door de coronacrisis is het voor de jeugdwerking van Club Roeselare koffiedik kijken wanneer ze de trainingen van het nieuwe seizoen kunnen opstarten. Wel beslisten ze al om, ondanks de financiële impact van de crisis, het lidgeld voor de jeugdspelers niet te verhogen.

De vraag of sporten met meer dan twee personen in de buitenlucht kan, wordt pas op 18 mei behandeld door de Nationale Veiligheidsraad. En dat maakt het de jeugdwerking van Club Roeselare niet makkelijker om het nieuwe seizoen voor te bereiden. “De trainers liggen al een tijdje vast, maar wanneer we effectief kunnen starten is nog onduidelijk”, zegt jeugdcoördinator Ashley Muylle. “De oudste jeugdploegen beginnen normaal halfweg juli te trainen, voor de jongere gastjes starten de trainingen normaal in augustus. We hebben dus nog wat tijd, maar het is toch belangrijk dat er duidelijkheid komt.” Maar niet alleen de startdatum van de trainingen is een vraagteken. Ook over de pas- en betaaldag eind mei en begin juni is nog geen duidelijkheid. “Gisteren heb ik hierover een mail gestuurd naar burgemeester Kris Declercq. Hij zou hierover overleg plegen met de Task Force en indien nodig ook de gouverneur”, zegt jeugdmanager Stefaan Bogaerts. “We zouden werken met strikte tijdschema’s en locaties in de kantine en in de kleedkamers, maar dan nog kan je dit zien als samenscholing. Vandaar dat ik echt wel duidelijkheid wil hebben om over te gaan tot de uitnodigingen van iedereen.”

De coronacrisis heeft ook een grote financiële impact op Club Roeselare. “We verloren niet alleen de inkomsten van onze kantine, die bijna dagelijks open is in normale omstandigheden, maar ook het smulfestijn en het eindeseizoensfeest is weggevallen. De rekening is snel gemaakt”, aldus Stefaan. “Ondanks de grote financiële aderlating hebben we met het dagelijks bestuur beslist om het lidgeld te behouden op 220 euro. We beseffen dat we volgend seizoen en ook de jaren daarna goed zullen moeten opletten en hier en daar snoeien in onze uitgaven, maar voorlopig zullen onze jeugdleden daar nog niks van ondervinden.”

Terwijl de werking van de club zo goed als ‘on hold’ staat, is daar niks van te merken op het Rodenbachstadion. Daar is de firma Stadsbader volop bezig met de aanleg van het lang verwachtte kunstgrasveld. “Alles loopt volgens schema. Deze werken zullen dus zeker geen struikelblok vormen in de voorbereidingen.”