Club Roeselare viert 20e verjaardag met opening kunstgrasveld en opgefrist stadion: “Voortaan mogen we spreken over het Rodenbach Grand Cru-stadion” Charlotte Degezelle

18 juli 2020

10u22 0 Roeselare Het eerste kunstgrasveld in de geschiedenis van Club Roeselare is een feit en dit net op tijd voor de 20e verjaardag van de voetbalclub. Naast de gloednieuwe grasmat kreeg ook de tribune op het Rodenbachstadion een stevige opfrisbeurt en werd met het oog op de opstart van G-voetbal ook werk gemaakt van de toegankelijkheid van de site. “Dit alles zal een zeer grote boost geven aan de werking van onze club”, aldus voorzitter Wim Dejonckheere.

Club Roeselare telt een eerste ploeg in tweede provinciale, een belofteploeg en tien jeugdploegen. Bovendien starten ze halfweg augustus voor het eerst met G-voetbal. Pijnpunt was echter jarenlang de staat van het veld op het Rodenbachstadion. “Meermaals moesten we trainingen en wedstrijden omdat het veld ondergelopen was”, vertelt Stefaan Bogaerts, jeugdmanager. “We klopten steeds harder op de deur van het kabinet van zowel de burgemeester als sportschepen José Debels en kregen uiteindelijk te horen dat de aanleg van een kunstgrasveld opgenomen was in de meerjarenplanning 2020-2025. Halfweg vorig jaar werd alles echt serieus toen we ontvangen werden op het stadhuis. Daar kregen we te horen dat het kunstgrasveld een feit moest zijn tegen de start van de competitie van het seizoen 2020-2021.” In april ging de firma Stadsbader aan de slag. “De trainingen starten pas maandag, maar heel wat spelers kwamen het veld de voorbije dagen al inspelen. Iedereen is het eens: het kunstgras zorgt voor een metamorfose om u tegen te zeggen.”

Maar het bleef niet bij de aanleg van het kunstgrasveld alleen. “Met de stad kochten we het Rodenbachstadion enkele jaren terug van Brouwerij Rodenbach”, weet sportschepen José Debels. “Naast de aanleg van het kunstgrasveld werd ook de tribune volledig hersteld en in het kader van de opstart van het G-voetbal pakten we ook de toegankelijkheid tussen de kantine en het veld aan. Voortaan mogen we dan ook spreken over het Rodenbach Grand Cru-stadion in plaats van over het Rodenbachstadion.” “De make-over is een verhaal van geschiedenis want de Club is hier al decennia thuis, van gemeenschap want het stadion is naast een plaats voor sport ook een plek van ontmoeting en tot slotte is het ook een verhaal van geluk”, oordeelt burgemeester Kris Declercq (CD&V) op z’n beurt.

Porseleinen jubileum

De timing van de werken kon alvast niet beter want net dit jaar viert Club Roeselare z’n 20e verjaardag. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis van de club een heel pak verder terug in de tijd. “Voor het prille begin moeten we helemaal terug naar het begin van de jaren 1900”, weet voorzitter Wim Dejonckheere. “De club, toen met stamnummer 286, werd opgericht in 1902 Rumbeke en in 1923 speelden we voor het eerst in het Rodenbachstadion hier op Krottegem. In 1956 werd de tribune ingehuldigd die nu ook door de stad in haar volle glorie hersteld is. In 1999 was er een akkefietje met SV Roeselare en even leek het er op dat er hier geen voetbal meer gespeeld zou worden. Maar gelukkig beslisten enkelen in 2000 om Club Roeselare opnieuw op te richten. We kregen stamnummer 9360 toegewezen en speelden aanvankelijk op de terreinen van Onze Kinderen. Maar na een paar jaar kwamen we opnieuw thuis in het Rodenbachstadion.”

De plechtige opening van het vernieuwde stadion was pas een eerste activiteit in het kader van het porseleinen jubileum. “Op vrijdag 7 augustus organiseren we een galawedstrijd voor het grote publiek. Spelers van voor en na 2000 zullen het tegen elkaar opnemen. Nu is al zeker dat Yves Vanderhaeghe aan de aftrap komt en ook Yves Ngabu probeert zich alvast vrij te maken. Voorafgaand aan de match is er een dansoptreden van Dançar en na de match stellen we de eerste ploeg voor en is er tijd voor een sportief samenzijn”, weet Stefaan Bogaerts. “In de komende maanden hopen we nog een aantal activiteiten te kunnen organiseren in het kader van onze 20e verjaardag.

