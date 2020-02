Club Roeselare start met G-voetbal en zoekt spelers, begeleiders en sponsors Charlotte Degezelle

11 februari 2020

09u22 10 Roeselare Club Roeselare start vanaf het nieuwe voetbalseizoen met G-voetbal. Net in het jaar dat de Krottegemse voetbalclub haar twintigste verjaardag viert, schenkt ze zo de stad een mooi cadeau. Het initiatief komt er op vraag van het stadsbestuur, dat alle Roeselarenaars aan het sporten wil krijgen. Club Roeselare start nu al de zoektocht naar begeleiders en zet de inschrijvingen voor het G-voetbal open. Het stadsbestuur gaat alvast een kunstgrasveld aanleggen in het Rodenbachstadion.

Vier jaar nadat KSV Roeselare zijn G-werking stopzette, komen voetballers met een fysieke of mentale beperking straks opnieuw aan hun trekken in Roeselare. “Het stadsbestuur kreeg vragen van inwoners om opnieuw met G-voetbal te starten”, zegt jeugdvoorzitter Stefaan Bogaerts van Club Roeselare. “Het kwam daarop met diezelfde vraag naar ons en we waren wel geïnteresseerd. We namen poolshoogte bij enkele clubs met een G-werking en al snel hakten we de knoop door. Club Roeselare start vanaf het nieuwe voetbalseizoen met G-voetbal. Het eerste jaar zullen we nog niet aantreden in competitie, maar elke zondagochtend een training organiseren in het Rodenbachstadion. Die timing is bewust gekozen omdat er dan geen jeugdtrainingen zijn en de G-werking in alle rust kan doorgaan. Ook zullen we al oefenwedstrijden- en tornooitjes afwerken.”

Spelers en begeleiders gezocht

Voor het zover is, heeft Club Roeselare nog wat werk voor de boeg. “We hebben nog geen leden, maar er is wel al interesse”, weet Stefaan. “Onze G-werking staat open voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. Daarnaast zijn we ook op zoek naar begeleiders voor onze G-sporters. Dit zijn geen trainers, maar mensen die aanvoelen wat er leeft bij de sporters. Vaak zijn ouders of leraars bereid zich hiervoor te engageren. Per vijf spelers hebben we één begeleider nodig. Daarnaast zoeken we ook sponsors voor ons nieuwe project. Geïnteresseerden mogen zich melden via gsport@clubroeselare.be. We hebben bijna een deal rond met een speler uit de Jupiler Pro League, die het peterschap van onze G-werking op zich zal nemen.”

We hebben bijna een deal rond met een speler uit de Jupiler Pro League, die het peterschap van onze G-werking op zich zal nemen Jeugdvoorzitter Stefaan Bogaerts

Kunstgrasveld

Met het oog op nog meer sportieve activiteit in het Rodenbachstadion doet ook stad Roeselare een duit in het zakje. “We zijn dankbaar dat Club Roeselare G-voetbal wil organiseren op Krottegem”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Jullie doen dit echt uit het hart en het staat voor het Krottegem nieuwe stijl, waar we de komende jaren werk willen van maken met onder andere een vernieuwing van de pleinen, de Spanjestraat, de Ardooisesteenweg,...”

“We willen bovendien iedereen aan het sporten krijgen en dus ook doelgroepen”, pikt sportschepen José Debels (CD&V) in. “G-voetbal wordt een mooie aanvulling op de verschillende G-werkingen van de Kajakvaarders, Hypnosis Dance Academy, TC Rumbeke, turnclub Elastika en zwemclub BOAS. Maar G-werking maakt de aanleg van een kunstgrasveld in het Rodenbachstadion wel noodzakelijk. De club heeft sowieso niet veel velden ter beschikking en ze kampen wel eens met modder en water. Daarom trekken we een half miljoen euro uit voor de aanleg van een kunstgrasveld, dat tegen september klaar moet zijn.” Gelijktijdig met die werken zal Club Roeselare ook de toegankelijkheid van de kleedkamers en de kantine aanpakken.

Tot slot geeft schepen Debels nog mee dat er werk gemaakt wordt van een sportwerking op Midwestniveau. “In 2022 zal Roeselare alvast de G-sportdag Midwest organiseren.”