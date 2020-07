Club Roeselare schrapt noodgedwongen galawedstrijd en Clubhappening CDR

27 juli 2020

07u49 0

De striktere maatregelen in de strijd tegen Covid-19 dwingen het hoofd- en jeugdbestuur van Club Roeselare om hun zomerprogrammatie deels af te gelasten. Zo gaat de galawedstrijd van spelers van voor en na de fusie niet door op 7 augustus. Ook de Clubhappening met meer dan 40 ploegen op 15 augustus is geschrapt. “De laatste weken waren we druk bezig met de organisatie van het startevent van ons jubileumjaar 2000-2020. Dankzij de medewerking van vele oud-spelers en vrienden van onze Club, zou het op 7 augustus een gigantisch feest worden”, vertelt Bart Vergote namens het eventteam van Club Roeselare. “Zoals iedere organisatie moeten we ons echter houden aan de beperkingen opgelegd door de veiligheidsraad en de veiligheidscoördinator van stad Roeselare. De laatste weken zien we dat de opflakkering van het coronavirus een verhoogde waakzaamheid vraagt. De veiligheid van onze spelers en supporters komt steeds op de eerste plaats en daarom is het met spijt dat we zowel het event op 7 augustus als de Clubhappening moeten uitstellen. De recentste ontwikkelingen en de bijhorende maatregelen leggen enerzijds veel bijkomende verplichtingen op en zouden anderzijds een optimale beleving in de weg staan. We zijn echter van plan om zodra het terug mogelijk is voor ieders veiligheid zeker de galawedstrijd terug te programmeren, hopelijk al in het najaar.”