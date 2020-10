Club Roeselare opnieuw aan de bak na coronabesmettingen CDR

Club Roeselare kan opnieuw aan de bak nadat het coronavirus vorige week plots opdook binnen de club die actief is van op het Rodenbachstadion. Dinsdag vond een nieuwe testing plaats. “De test waren negatief of we kregen attesten dat de spelers uit quarantaine mogen”, laat Stefaan Bogaerts, persverantwoordelijke van de club weten. “Iedereen was dus aanwezig op de donderdagtraining en de wedstrijd van zaterdag op Houthulst gaat door.”