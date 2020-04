Cliff steekt vrienden wiens dochter in coma ligt een hart onder de riem: “Tonen dat we aan hen denken en er voor hen zijn” CDR

05 april 2020

13u01 0

Met een gigantisch hart stak Cliff Dekeyzer via onze Ronde tegen Corona een hart onder de riem van alle zwaar zieken, en hun dierbaren, die in het ziekenhuis verblijven maar niet besmet zijn met Covid-19. “Corona is heel erg, maar alle aandacht gaat op vandaag naar de coronapatiënten waardoor die anderen en hun families een beetje vergeten worden”, zegt hij. Zelf laat Cliff dezer dagen ook z’n slaap doordat een dierbare in het ziekenhuis ligt. “De 18-jarige dochter van heel goeie vrienden van mij, die bovendien een leeftijdsgenote van m’n eigen kinderen is , ligt in coma door een ongeval. M’n gedachten zijn continu bij haar en haar ouders. Het zijn voor hen zeer zware tijden. Door de coronacrisis mochten zij hun dochter nog geen enkele keer bezoeken in het ziekenhuis. Bovendien is het ook niet zo evident om hen te steunen doordat niemand hen mag opzoeken. Een telefoontje of een videogesprek is nog altijd niet hetzelfde als een stevige knuffel. Ik hoop dan ook dat we hen, maar tegelijkertijd iedereen met een dierbare in het ziekenhuis, langs deze weg kunnen tonen dat we aan hen denken en er voor hen zijn.”