Cilou en Nora zijn de eerste baby’s van 2020 in AZ Delta Sam Vanacker

01 januari 2020

16u01 0 Roeselare In Roeselare zijn op nieuwjaarsdag twee baby’tjes ter wereld gekomen. De eerste kindjes die in 2020 werden geboren in de kraamafdeling van AZ Delta zijn allebei meisjes en heten Cilou en Nora.

De kleine Cilou Filez werd geboren om 11.40 uur. Ze weegt 3,150 kilogram en is het eerste kindje van Elien Neirynck (25) en Birgen Filez (31) uit Lichtervelde. De kersverse ouders staken op oudejaarsdag nog allebei een handje toe bij slagerij Neirynck in Egem, de zaak van de vader van Elien. “Toen alle bestellingen de deur uit waren, hebben we thuis nog rustig met z’n tweetjes de overgang van oud naar nieuw kunnen vieren", vertelt Elien. “Rond vier uur deze ochtend zijn de weeën begonnen en zijn we naar het ziekenhuis gekomen.”

Welgeteld 29 minuutjes na Cilou werd een tweede nieuwjaarsbaby geboren in Roeselare. Nora kwam om 12.09 uur ter wereld en weegt 3 kilogram. Ze is het dochtertje van Shevenna Rambour (27) en Lorenzo De Bruyne (27) uit Houthulst. Lorenzo en Shevenna vierden de overgang van oud naar nieuw in het ziekenhuis. “We zijn gisteren om 20 uur al binnengekomen. Zestien uur later werd Nora geboren”, vertelt Lorenzo. “Een feestmaaltijd zat er voor ons dus niet in, al waren we daar wel op voorbereid. Maar je kunt gerust zeggen dat we een pittig nachtje achter de rug hebben.”