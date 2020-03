Chocolatier laat paashaas eieren aan huis leveren: “Veilig en bovendien leuk voor de kinderen” Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

13u50 3 Roeselare Chocolatier ‘t Karakske uit Beveren levert sinds kort chocolade aan huis en daarvoor schakelen ze een bijzondere koerier in. Wie tot 5 april een bestelling plaatst, krijgt die geleverd door de paashaas.

Zaakvoerder Geert Nemegheer postte zondagvoormiddag een filmpje online van een levering dat snel veel positieve reacties opleverde. “Normaal halen we minstens dertig procent van de jaaromzet uit de periode rond Pasen, maar nu moeten we het zonder paaseierenrapen, bestellingen van scholen en chocoladeworkshops zien te doen. Een ramp voor de sector, maar we besloten om niet bij de pakken te blijven zitten en ook met thuisleveringen te starten. Zo hopen we de verliezen toch wat te kunnen beperken. En om toch ergens nog de paassfeer bij de mensen thuis te brengen, levert mijn zoon voortaan de chocolade uitgedost als de paashaas. Het tovert een glimlach op de gezichten van de bewoners, het is een leuk zicht voor de kinderen en bovendien biedt het kostuum ook extra veiligheid.”

Thuisleveringen zijn gratis ‘binnen een redelijke afstand’. Bestellen kan via de webwinkel van ‘t Karakske.