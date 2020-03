Chiro Vlotterke helpt CDR

16 maart 2020

Chiro Vlotterke biedt zijn diensten aan. In tijden van coronamaatregelen willen de leden graag een helpende hand bieden aan wie het nodig heeft. Ze doen boodschappen en leveren aan huis, staan in voor kinderopvang bij wie op hen beroep doet thuis en ze laten zelfs de hond uit. Om hen in te schakelen, kun je contact opnemen met Hanne op 0491/48.63.49.