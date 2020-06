Chez Belle Vie heropent met pintjes aan één euro: “Het is echt te lang geleden dat we pintjes mochten drinken op café” Charlotte Degezelle

08 juni 2020

09u34 10 Roeselare Een van de eerste Roeselaarse horecazaken die maandag heropende, was Chez Belle Vie in de Rondekomstraat. Nele Boury en Stijn Stroobant namen de zaak nog geen jaar geleden over en hebben na drie maanden verplichte sluiting het gevoel dat ze weer van nul moeten beginnen. Vanaf 8 uur legden ze hun klanten in de watten met pintjes aan één euro en een gratis koffiekoek. Een gebaar dat geapprecieerd werd. “Het is inderdaad nog wat vroeg, maar dat pintje loopt toch vlot binnen”, glundert klant van het eerste uur Jonathan Tanghe.

“Het waren lastige maanden”, geven Nele Boury en Stijn Stroobant toe. “We hebben de zaak enorm gemist. Na de overname staken we er veel tijd en energie in om ons op de kaart te zetten en net toen we voelden dat die inspanningen begonnen te lonen, moesten we dicht. We mochten hier zelfs niet eens komen om te poetsen, de frigo’s leeg te maken,... want dat was geen essentiële verplaatsing. Toen we vorige week groen licht kregen om te heropenen, zijn we in allerijl met de voorbereidingen gestart. We heropenen met het gevoel dat het weer de eerste dag is voor ons, maar we gaan ervoor. Zo willen we achteraan een terras plaatsen dat toegankelijk zal zijn vanuit de Weverijstraat. Vandaag wilden we er vanaf het eerste moment staan. We starten daarom met pintjes aan één euro en elk uur gaat de prijs met tien cent de hoogte in tot we de vaste prijs van twee euro bereikt hebben. Een leuke actie om de mensen te lokken. Daarnaast krijgt iedereen koffiekoeken als dank aan die eerste klanten die ons vanmorgen komen steunen.”

Gezellig weerzien

Nog voor 8 uur dienden de eerste klanten zich al aan. Carine Vyncke, Janette Carrein en Dennis Alfvoet kozen niet meteen voor een pintje op maandagochtend, maar wel voor een gezellig weerzien. “Ik ken Dennis van in de zaak”, vertelt Carine. “Ik ben de buurvrouw van Nele en Stijn thuis, Dennis hier van de zaak. Wekelijks kom ik langs en ik heb de voorbije maanden vooral het gegeven gemist om zomaar ergens te kunnen binnenlopen om iets te drinken.” “Voor mij was het door de sluiting plots heel stil naast de deur”, pikt Dennis in. “Bovendien moest ik de voorbije maanden zelf winkelen en koken, want anders kom ik bijna dagelijks hier eten. Ik ben dan ook blij dat Chez Belle Vie weer open is.”

Sociale aspect

Klanten die zich wel aan ochtendlijke pintjes waagden, waren Brecht Galle en Jonathan Tanghe. “Ik kom hier vaak en wou uit sympathie deze ochtend al eens langs lopen”, zegt Brecht. “”t Is inderdaad nog wat vroeg voor een pintje, maar straks schakel ik over op koffie. Ik heb het sociale aspect van de horeca gemist, maar vind het wel vreemd om Nele en Stijn met een mondmasker in hun zaak te zien.” “Ook ik wilde Nele en Stijn graag vanaf het eerste moment een hart onder de riem steken”, pikt Jonathan in. “Voor de crisis kwam ik elke vrijdag langs en ik heb een goeie band met beiden. Daarnaast is het gewoon ook veel te lang geleden dat ik een pintje kon drinken op café. Dat is toch anders dan thuis.”

Stijn en Nele vinden het moeilijk om in te schatten hoe de komende dagen en weken zullen verlopen. “We wensen al onze collega’s het allerbeste toe en hopen dat de klanten zich aan de regels houden, want het is voor niemand leuk om schooljuf te moeten spelen in zijn zaak”, besluiten ze.