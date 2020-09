CEO van KSV Roeselare schreeuwt onschuld uit: “Naïef geweest maar altijd correct gehandeld in het belang van de club”

Roeselare

Hij kan iedereen recht in de ogen kijken maar niettemin ligt Diederiek Degryse, CEO van voetbalclub KSV Roeselare al nachten wakker van de storm waarin de club maar ook hijzelf is beland . Jolan F. (25), de onbekende die sportief directeur zou worden, blijkt immers onder meer een oplichter die de fragiele club in de dieperik sleurt. “En dan hebben we het nog niet eens over de walgelijke zedenfeiten waarvan hij verdacht wordt”, zucht Degryse.