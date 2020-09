Centrumwandeling laat je mooiste kantjes van Roeselare ontdekken CDR

02 september 2020

Roeselare ontdekken of misschien herontdekken? Het kan op zondag 6 september dankzij Visit Roeselare die in het kader van de zomerse zondagen een centrumwandeling organiseert. Tijdens een wandeling van drie à vier kilometer ontdek je de mooiste plekjes en belangrijke monumenten, zoals het historisch stadhuis, de Sint-Michielskerk, het Klein Seminarie, het Albrecht Rodenbach standbeeld en zoveel meer stille getuigen van het boeiende verleden van de stad. De wandeling start om 14.30 uur aan de maquette op de Grote Markt en is gratis. Omwille van veiligheidsredenen is het wel verplicht om vooraf in te schrijven. Dit kan tot vrijdag 4 september om 12 uur. Inschrijven kan via visit@roeselare.be of telefonisch op 051/26.24.00.