Celstraf met uitstel voor vrouw (45) na stelen fiets en hond AHK

13 januari 2020

14u15 0 Roeselare Een 45-jarige vrouw uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het plegen van een viertal diefstallen.

Zo ging ze in maart en augustus in Roeselare en Izegem aan de haal met een fiets een hond, een stafford. Naast de gevangenisstraf is ze ook veroordeeld tot een geldboete van 400 euro, eveneens met uitstel. De vrouw was zelf niet aanwezig op de rechtbank.