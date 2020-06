Celstraf met uitstel voor agressieveling Alexander Haezebrouck

02 juni 2020

17u09 0 Roeselare Een 29-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor verschillende feiten van slagen en verwondingen in Roeselare en Kortrijk. Zo brak hij de neus van een automobilist die hem aanmaande voorzichtiger te rijden met zijn fiets. De automobilist had maar net een aanrijding kunnen vermijden.

In augustus 2018 kon een autobestuurder nipt een aanrijding vermijden met de 29-jarige Roeselarenaar, die een vreemd manoeuvre maakte met zijn fiets. Toen de bestuurder hem aanmaande voorzichtiger te zijn, antwoordde hij met een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer liep een gebroken neus op en de agressieveling legde een positieve ademtest af.

Op 4 juli 2019 maakte de man ook amok op het terras van café Den Bras in Kortrijk. Hij viel toen voorbijgangers lastig. Toen de barman hem erover aansprak, schopte hij hem tegen zijn been en gooide met een glas. De man verklaarde aan de politie dat een vriend die feiten had gepleegd. Geconfronteerd met de camerabeelden moest hij toch toegeven.

Agressieprobleem

Nog vorig jaar zag een stationschef twee ruziënde mannen op het perron van het station van Kortrijk. Hij zag hoe de beklaagde een andere man tegen de grond mepte. De stationschef probeerde tussen te komen, maar de beklaagde was ook tegen hem erg agressief. Een Franse agent die toevallig passeerde, kwam uiteindelijk tussen met pepperspray.

De man erkende voor de rechter dat hij een agressieprobleem heeft, zeker in combinatie met alcohol en is bereid eraan te werken. De rechter gaf de celstraf met uitstel onder enkele strikte voorwaarden. Zo moet hij onder andere een cursus agressiebegeleiding volgen.