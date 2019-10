Céline organiseert modeshow voor goede doelen: “Ik overwon zelfmoordgedachten en drang om mezelf te verwonden. Nu wil ik iets terugdoen” Charlotte Degezelle

23 oktober 2019

14u44 1 Roeselare Onder de noemer I’m Br(ok)en organiseert Céline Cracco (22), met de steun van haar moeder Caroline Devoldere en beste vriendin Kylie Vermeulen, op zaterdag 26 oktober een modeshow ten voordele van de Zelfmoordlijn en vzw Verwonderd. Beide goede doelen liggen Céline bijzonder nauw aan het hart, want enkele jaren geleden ging ze zelf door een donkere periode. “Ik wil niet alleen twee goede doelen steunen, maar ook het taboe rond zelfmoord en zelfverminking doorbreken”, zegt ze.

Céline Cracco is nu een zelfverzekerde jongedame, maar vier jaar geleden worstelde ze met duistere gedachten. “In 2015 ben ik opgenomen in de jongerenafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Pittem. Ik worstelde met zelfmoordgedachten en verminkte mezelf. Vrienden dachten dat ik gewoon om aandacht zocht, maar ik ben uiteindelijk drie jaar in behandeling geweest.”

Geen schaamte

Céline vocht terug en heeft ondertussen het leven opgebouwd waar ze van droomde en haar moeilijke verleden wil ze nu een positieve draai geven. “Ik wil iets terugdoen. Er hangt nog altijd een taboesfeer rond zelfmoord en zelfverminking. Ik kan het weten, want ik draag de littekens. Maar ik heb me nooit geschaamd over wat ik meegemaakt heb. Die moeilijke periode is een stuk van mijn leven, maar ondertussen heb ik alles verwerkt. Net doordat ik er vrij open over ben, ervaar ik dat mensen die met gelijkaardige problemen kampen me aanspreken. Het is belangrijk dat psychische problemen niet verzwegen worden en dat iedereen de gepaste hulp krijgt. Daarom heb ik besloten de benefiet I’m Br(ok)en te organiseren.”

Emotionele bagage

I’m Br(ok)en is een modeshow die op zaterdag 26 oktober plaatsvindt in de gebouwen van KSV Roeselare op Schiervelde. “De opbrengst gaat naar de Zelfmoordlijn en vzw Verwonderd”, legt Céline uit. “De Zelfmoordlijn wordt wel vaak vernoemd op radio en tv, maar weinig mensen weten dat die volledig draait op vrijwilligers. Vzw Verwonderd is dan weer de Vlaamse Vereniging ter Preventie van Zelfverwonding.”

Voor de modellen zijn we op zoek gegaan naar mensen die het zelf moeilijk hebben gehad. Tijdens de casting hebben we veel verhalen gehoord en zijn er ook wel traantjes gevloeid Céline Cracco

Met de modeshow helpt Céline ook enkele lotgenoten. Iedereen die zaterdag op de catwalk te zien zal zijn, draagt namelijk zijn eigen emotionele bagage met zich mee. “We zijn op zoek gegaan naar mensen die het zelf moeilijk hebben gehad. De interesse was enorm. Tijdens de casting hebben we veel verhalen gehoord en zijn er ook wel traantjes gevloeid. Sommige mensen kropten hun problemen al jaren op en waren er nu voor het eerst echt open over. Die mensen verdienen een plek op de catwalk, een kans om te tonen dat ook zij donkere tijden wisten te doorworstelen.”

Volgend jaar weer

De benefiet I’m Br(OK)en, waar kledij van De Loftshop in Torhout wordt getoond, start om 20 uur. De modeshow duurt anderhalf uur en nadien zijn er nog afterdrinks. Tickets kosten tien euro en zijn de avond zelf nog aan de deur te verkrijgen. Het is trouwens nu al zeker dat I’m Br(ok)en volgend jaar een vervolg krijgt. “De reacties zijn zo positief dat we ons evenement jaarlijks willen herhalen en langzaam willen groeien”, besluit Céline.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.