Cel met uitstel voor man die mes tegen keel vriendin zette na breuk Alexander Haezebrouck

01 april 2020

17u39 0 Roeselare Een 33-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel nadat hij in juni vorig jaar volledig door het lint ging nadat zijn vriendin een punt had gezet achter hun relatie. Hij plaatste een mes tegen haar keel en stak uiteindelijk vlak naast haar in de zetel.

De man en zijn ondertussen ex-vriendin hadden sinds 2018 een relatie. In juni 2019 zette de vrouw daar een punt achter. Dat was niet naar de zin van de 33-jarige Roeselarenaar. De man sloeg de vrouw en bedreigde haar met een mes. Hij zette dat tegen haar keel en stak uiteindelijk vlak naast haar in de zetel. De vrouw slaagde erin om uiteindelijk te ontsnappen. Eerder ging hij haar ook al bedreigen in haar woning en reed hij haar auto met opzet aan. De man zei dat hij die dag had gedronken en medicatie had ingenomen en blij was dat het niet erger was afgelopen. Hij zei dat hij al jarenlang kampt met een erg zware alcoholverslaving. Naast de voorwaardelijke celstraf moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. Hij moet zich wel enkele jaren aan erg strenge voorwaarden houden zoals zich laten begeleiding voor zijn alcoholprobleem.