Cel met uitstel voor jongeman na slaan vriendin op oudejaarsavond Alexander Haezebrouck

19 februari 2020

17u10 0 Roeselare Een 28-jarige jongeman uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij zijn vriendin tot twee maal toe met haar hoofd tegen de trap heeft geslagen op oudejaarsavond 2018.

Het koppel maakte zich klaar om oudejaarsavond te vieren in 2018 toen het mis liep. Ze kregen ruzie waarna de vrouw hem zei dat hij de woning moest verlaten. Dat was niet naar de zin van de man die haar een duw gaf. Dat escaleerde als nel. De vrouw kreeg enkele rake klappen te verwerken. Beklaagde Jeffrey D. sloeg ook met haar hoofd tegen de trap. De politie kwam ter plaatse en de beklaagde werd bestuurlijk aangehouden. Toen hij na drie uur opnieuw werd vrijgelaten trok hij meteen opnieuw naar zijn vriendin. Ze kreeg opnieuw zware klappen te verwerken. “Ik heb me enkel proberen te verdedigen en reageerde pas nadat zij mijn trui had kapot getrokken en me de hele tijd aanviel”, zei hij tijdens het proces. Naast de gevangenisstraf is hij ook veroordeeld tot een geldboete van 400 euro met uitstel. Hij moet wel drie jaar lang voorwaarden naleven zoals een begeleiding volgen voor zijn overmatig drankgebruik. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.