Cd- en vinylzaak Popcorn Music opent met Popcorn’s Woodbar eigen pop-up winterbar: “Die willen we op termijn graag, samen met de winkel, volwaardig uitbaten” Charlotte Degezelle

29 november 2019

17u37 0 Roeselare Dankzij de verhuis van de kerstmarkt moet het Stationsplein deze eindejaarsperiode de feestplek van Roeselare worden. Volgens Mario Margodt en Marianne Regelbrugge van cd- en vinylzaak Popcorn Music zit hier wel muziek in en ze openen binnen hun winkel dan ook hun eigen pop-up winterbar. Met Popcorn ’s Wood Bar brengen ze vanaf vrijdag 29 november tot en met zondag 5 januari warmte, gezelligheid en enkele stevige feestjes. In die toekomst willen ze de ruimte die ingepalmd wordt door de winterbar blijven uitbaten als café.

Genieten van een glühwein of een feestje in après-ski stijl bouwen doe je dit jaar tijdens de eindejaarsperiode op het Stationsplein. De kerstmarkt verhuist van de Grote Markt naar het Stationsplein en wordt omgedoopt tot Kerstboulevard. Die krijgt het gezelschap van onder meer het Huis van de Kerstman en de Kersttrein, maar ook Mario Margodt en Marianne Regelbrugge van cd- en vinylzaak Popcorn Music doen een duit in het zakje om het Stationsplein te doen baden in kerstsfeer. Ze openen vrijdag hun eigen pop-up winterbar: Popcorn ’s Woodbar. “We hebben eerst even gedacht om een chalet te betrekken op de Kerstboulevard, maar al snel leek het ons een betere keuze om een eigen pop-up op te zetten”, vertelt Marianne. “We zitten hier binnen in de warmte, mogen onze dranken wel in glas serveren en ons sluitingsuur ligt later.”

Popcorn ’s Woodbar wordt ingericht vooraan in de winkel waar er al sinds jaar en dag ook een koffiebar is. “We hebben de cd’s en vinyls iets compacter bij elkaar gezet, maar het aanbod is onveranderd. De winkel blijft ook gewoon open tijdens de opbouw en de uitbating van de pop-up. De koffiebar wordt er in geïntegreerd. De naam zegt het zelf, de winterbar wordt ingericht met veel hout om een warme, gezellige en plezante sfeer te creëren. Daar bovenop trekken we voluit de kaart van de verlichting en de kerstdecoratie. Ook de gevel steken we in een indrukwekkend kerstkleedje waar niemand naast zal kunnen kijken.”

Overdag wordt Popcorn ’s Woodbar een gezellige plek om met familie en vrienden te genieten van een warme chocomelk of andere typische winterdrankjes , terwijl er ’s avonds een flink feestje gebouwd kan worden. “We starten al dit weekend”, weet Mario. “Op de opening vrijdagavond duiken onder meer ikzelf en dj Kris achter de draaitafel en op zaterdag ontvangen we Krank, een coverband van Joy Division. Aansluitend is er een new wave afterparty. Ook al op de agenda is onze houseparty Back to Eros op 21 december. Globaal gaan we in Popcorn’s Woodbar voor een mix van 80’s en après-skimuziek.”

Het koppel kijkt ook al verder dan de eindejaarsperiode. “We starten met een pop-up winterbar, maar het is eigenlijk de bedoeling dat we de ingepalmde ruimte op termijn zullen blijven uitbaten als horecazaak”, zegt Marianne. “Op vandaag constateren we namelijk dat de capaciteit van de koffiebar te beperkt is. Meer dan regelmatig kunnen we mensen geen plaatsje bieden.” “Dus trekken we de koffiebar straks permanent open tot café die onderdak vindt in hetzelfde pand als de winkel”, besluit Mario.