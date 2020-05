CC De Spil wordt even ‘Canapé’: Cultuurcentrum pakt uit met uitgebreid digitaal aanbod in coronatijden Charlotte Degezelle

12 mei 2020

13u05 8 Roeselare Door de coronacrisis blijft CC De Spil nog even noodgedwongen gesloten. Maar het cultuurcentrum toont zich creatief en weerbaar en opent onder de noemer ‘Canapé’ virtueel opnieuw de deuren. Vanaf zondag 17 mei brengen ze online radio, televisie en een aanbod op maat van kinderen. Zodra het opnieuw mag, trekt Canapé er zelfs op uit met kleine voorstellingen op locatie. “We kozen voor een format waarmee we lang aan de slag kunnen, want het zou wel eens kunnen dat onze schouwburg nog zeven maanden dicht blijft”, zegt Dirk Cornelis, directeur van De Spil.

De Spil is even niet meer. Door de coronacrisis moest het cultuurcentrum langs de H. Spilleboutdreef al tientallen voorstellingen annuleren en een heropening lijkt niet direct in zicht. “Maar het is de bedoeling dat het cultureel leven doorgaat, dat wij het leven van de Roeselarenaars op vandaag wat veraangenamen”, vertelt Dirk Cornelis. “Vandaar groeide op vraag van de stad het idee om een virtueel alternatief op poten te zetten. We dachten aanvankelijk om voor een periode van 13 weken zo te werken, maar we vermoeden dat het zeven maanden zou kunnen duren. We zijn dan ook voorbereid en hebben gekozen voor een concept dat meegroeit met de fases van het loslaten van corona.”

Ilse De Koe en Sebastien Dewaele

De nieuwe digitale werking van De Spil kreeg de naam Canapé. “Noem het gerust een digitaal cultuurcentrum. Even warm, open, gastvrij en prikkelend als De Spil en waar je komt voor comedy, theater, literatuur, muziek en meer”, zegt theaterprogrammator Annelies Vancraeynest. “Canapé omvat een eigen radiostation Radio Canapé, een televisiekanaal TV Canapé, de kinderwerking Kids Canapé. We hebben ook Canapé Invité opgezet, waarbij we de stad intrekken op bijzondere locaties van zodra we dat mogen.”

Ilse De Koe, die we onder meer kennen als Hilde uit Bevergem, engageerde zich als stem en gezicht van Canapé terwijl Sebastien Dewaele, frontman van Preuteleute, een strijdlied schreef.

De stad in

Canapé zwaait op zondag 17 mei digitaal de deuren open op de website. Je kan er live de activiteiten volgen, maar alles blijft ook nadien gewoon beschikbaar op de site. “Zo kan iedereen zelf z’n avondje uit of regenachtige zondagmiddag in de canapé onder een dekentje plannen”, aldus Annelies. “Met radio Canapé zenden we twee keer per week uit, op woensdag van 14 tot 15 uur en op zondag van 14 tot 16 uur. Op woensdag maken we spitse radio, op zondag vergeten we even alles bij onze slow-radio-show. Gastvrouw Ilse de Koe ontvangt onder meer Liesa Naert voor een rondje filosofisch mijmeren, terwijl Lien De Graeve voor leuke weetjes zorgt met Canapedia, Günther Lesage trakteert met Taart van de Week en Isabelle Van Hecke deelt Levenssneetjes uit. Ellis de Koe zorgt voor de Quote van de Week en Karlijn Sileghem en Tania Van der Sanden zorgen voor een lugubere doch vrolijke noot. Er zijn ook podcasts en luisterspelen.”

“Alles wordt overgoten met jingles en tunes die Kaspar Schellingerhout speciaal voor Canapé maakte”, vertelt Annelies nog. “Bij TV Canapé ontmoet je enkele radiogasten, maar het is zoveel meer en het aanbod groeit dagelijks. Denk aan films, atelierbezoekjes, magie op afstand, circusvoorstellingen en livestreams. Verder willen we ook graag, zodra het mag, met Canapé Invité de stad in trekken. Via de site houden we iedereen hiervan op de hoogte.”

Maar Canapé is er niet enkel voor de bezoekers van De Spil, maar ook voor de artiesten die er kind aan huis zijn. “Ook voor hen zijn het barre tijden en velen willen hun publiek niet zo lang missen”, zegt Annelies. “Vandaar dat we hen ook oproepen om na te denken over andere formats. Wij willen graag blijven programmeren en als iedereen creatief is, dan lukt het wel”, besluit Cornelis.

