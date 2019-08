CC De Spil trapt seizoen af met Poolse week, Tuin der Lusten en… een reus CDR

14 augustus 2019

CC De Spil geniet nog eventjes van verlof, maar blikt wel al vooruit naar het nieuwe seizoen 2019/2020 dat in september van start gaat. Ze pakken direct uit met twee kleppers. Op 7 september, 75 jaar nadat de eerste Poolse tanks Roeselare binnenreden en de bevrijding inluidden, zet De Spil haar deuren wagenwijd open voor een Poolse week, een festival voor en met de Poolse gemeenschap en alle nieuwsgierige inwoners van de stad. Die omvat onder meer twee gratis activiteiten: een pianorecital van Anna Ciborowska op 7 september en een filmvoormiddag voor kinderen op zondag 15 september. Tussendoor halen ze de betere Poolse cinema naar Roeselare. Daarnaast is er ook opnieuw het festival Tuin der Lusten. Dit op zaterdag 21 september vanaf 17 uur en (autovrije) zondag 22 september vanaf 11 uur op het Stationsplein. Tientallen sociale en artistieke spelers komen met valiezen vol acts, spektakel, speeltuig, lekkers en gezelligheid. Thema dit jaar is vlucht. Als afsluiter is er op zondag 22 september om 20.15 uur een spektakel door cie L’Homme debout met Vénus, een reus van acht meter hoog. De start van dit spectaculair parcours is op de Munt en eindigt op het Stationsplein. Meer op www.despil.be.

