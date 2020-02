CC De Spil levert bijdrage aan eerste cultuurbos CDR

10 februari 2020

In samenwerking met BOS+ en onder het peterschap van Wouter Deprez steken dertien cultuurpartners, waar onder het Roeselaarse CC De Spil, donderdag de spade in de grond voor het aanplanten van 625 vierkante meter nieuw bos in de Vallei van de Gondebeek in het Oost-Vlaamse Landskouter bij Oosterzele. Het bos komt er dankzij het project ‘Bij de Buren’ waarmee maken West-Vlaamse cultuurhuizen al enkele jaren een selectie uit elkaars programma maken en zo hun publiek met de bus meenemen naar een voorstelling bij hun cultuurburen. Naast het artistieke en sociale aspect wil het partnerschap dit jaar het ecologische aspect van ‘Bij de Buren’ benadrukken. Dertig mensen op een bus is beter dan dertig auto’s in de file. Bovendien gaat er per gereden kilometer naar de buren één euro naar het bebossingsproject in Oosterzele. Donderdag worden dankzij de aanplant van 300 nieuwe bomen drie door akkers opgedeelde stukken bos terug samengebracht tot een geheel. ‘Bij de Buren’ brengt met de actie zodoende oude buren terug bij elkaar.