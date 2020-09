CC De Spil kan grotere shows aan, dankzij nieuw systeem voor decors en lichtspots Charlotte Degezelle

22 september 2020

16u57 0 Roeselare Tijdens de zomer werden in cultuurcentrum De Spil de theatertrekken vervangen door een automatisch systeem. Zo kunnen de decors, lichtspots, gordijnen,… tijdens de voorstelling voortaan op een veilige manier gewisseld worden en kan De Spil grootsere shows aan. In de toekomst staan ook een nieuwe geluidsinstallatie voor de schouwburg en een make-over van de inkomhal op de planning.

“In het verleden zijn er al enkele bijna-accidentjes gebeurd met de theatertrekken”, opent theatertechnicus Heiki Schelpe. “ Tot nu toe moesten we alle materiaal, zoals bijvoorbeeld decors van 200 kilogram, handmatig tot achttien meter hoog trekken. Dat was niet alleen een zware klus, maar hield steeds de nodige risico’s in.”

“In 2013 hoorde ik van een collega van het cultureel centrum in Aalst dat zij bezig waren met de installatie van een automatisch systeem. Hij vertelde bovendien dat deze werken gesubsidieerd werden door FOCI, het Fonds van Cultuurinvesteringen, en dat er nog centen in de pot zaten”, pikt Dirk Cornelis, directeur van De Spil in. “Samen met de stad dienden we een dossier in en er werd ons een subsidie van 450.000 euro, 60 procent van de totale kost toegekend. Deze zomer werd het systeem geïnstalleerd.”

Winst

Er werden 25 trekken geïnstalleerd die gemotoriseerd zijn en computergestuurd bediend worden vanaf de zijkant van het schouwburgpodium. “De winst is meervoudig. Dankzij het systeem, waar tal van gezelschappen eerder al achter vroegen, ontstaan theater technisch veel meer mogelijkheden en wordt het gebruik veel eenvoudiger. Belangrijker is dat de veiligheid van werken op de scène hierdoor sterk verhoogd wordt”, aldus Sebastiaan Boucquey, hoofd techniek.

In het seizoen 2020-2021 wil De Spil ook investeren in een nieuwe geluidsinstallatie in de schouwburg. “We willen een installatie die de geluidsdruk beter spreidt in de zaal zodat het bijwonen van een voorstelling aangenamer wordt zowel voor wie voor- als achteraan de zaal zit”, weet Cornelis. “Met eigen middelen willen we ook zonnepanelen op het dak plaatsen en we maken plannen om de hal aan te pakken. Er moeten bijkomende toiletten komen, de vestiaires zijn te klein en we willen ook drank aanbieden in de hal tijdens de pauze. Recent werd er trouwens al ledverlichting geïnstalleerd in de schouwburg ook.”