CC De Spil gooit deuren terug open in juli Sam Vanacker

21 juni 2020

15u10 0 Roeselare De Spil maakt zich op voor een nieuwe start. Het Roeselaarse cultuurcentrum heeft een nieuw zomerprogramma klaar en in juli staat quasi dagelijks een voorstelling op de agenda, zowel binnen in De Spil als in open lucht. Tegelijk blijft voorlopig ook de eerder uitgebouwde lockdownwerking Canapé behouden.

“Nadat we even noodgedwongen de deuren moesten sluiten, kunnen deze in juli weer openzwaaien”, aldus communicatieverantwoordelijke Stefanie Da Silva Lemos. “Letterlijk en figuurlijk, want we bieden een zomerprogramma aan zowel in De Spil als in open lucht. In juli staan bijna dagelijks voorstellingen op ons programma. Dinsdag is filmavond, woensdag is voor de families, elke donderdag is er een concert, vrijdag is ‘surprise friday’, zaterdag is comedynight en we eindigen elke week steevast met klassiek op zondag.”

Ondertussen blijft De Spil Canapé, de digitale werking van De Spil die tijdens de lockdown opgestart werd, ook nog even bestaan. “Ons digitaal cultuurcentrum, met radiostation Radio Canapé en televisiekanaal TV Canapé blijft nog even behouden. Met Canapé Invité ten slotte stonden we te trappelen om het publiek terug écht te kunnen ontmoeten. Eindelijk is het zo ver.”

De volledige zomerprogrammatie is te vinden op www.despil.be. Tickets voor de voorstellingen zijn te verkrijgen vanaf 23 juni om 10 uur.