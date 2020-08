CC De Spil gaat ook volgend seizoen coronaproof verder CDR

03 augustus 2020

Coronacrisis of niet, CC De Spil laat zich niet uit het lood slaan. Ook in augustus pakken ze ondanks de recent verstrengde maatregelen uit met een reeks voorstellingen, die zowel binnen als buiten plaatsvinden. Voor alle voorstellingen geldt een maximum van 50 tot 70 toeschouwers. De afstand tot de verschillende bubbels is gegarandeerd. Op dinsdag is er film, bij mooi weer op de Koer van Vedastus, bij regen binnen in de Schouwburg. Op woensdag staan familievoorstellingen op het programma: Pascale Platel met een kamishibai-vertelling en Fabriek Artisiek met een muzikale voorstelling Wolf. Tuur Florizoone en Nabou zorgen voor jazzconcerten op donderdagavond en op de zaterdagen in augustus pakt de Spil uit met een Fresh Circuscabaret avond en een comedynight met Hans Cools, Lukas Lelie en Bas Birker. Op zondag is er klassiek met onder andere Raymond van het Groenewoud als special guest bij Marcel Ponseele.

Het cultuurcentrum blijkt ook al voorzichtig vooruit naar volgend seizoen. “Omdat we de voorstellingen ‘coronaproof’ laten doorgaan, hebben we een kleiner, maar minstens even fijn aanbod”, klinkt het. “Vanaf zaterdag 22 augustus zal het nieuwe najaarsaanbod op de website staan. We verdelen ook een overzichtskalender. Vanaf zaterdag 29 augustus zal de ticketverkoop voor deze najaarsvoorstellingen starten.”

Meer op https://www.despil.be.