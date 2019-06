Catalaanse kunst in K-Trolle CDR

13 juni 2019

10u09 0

In de K-trolle langs de Scharestraat 20 kan je op 14,15, 16, 21, 22 en 23 juni terecht voor een tentoonstelling met werken van Paco Ordaz. De Catalaanse, maar in Roubaix wonende, kunstenaar toont er schilderijen, assemblages en collages. Organisator van de grensoverschrijdende expo is het Komitee voor Frans-Vlaanderen.