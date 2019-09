Carpoolparking tijdelijk dicht door werken CDR

30 september 2019

14u27 1

Uit veiligheidsoverwegingen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist om de carpoolparking onder de E403 ter hoogte van afrit 7 Roeselare-Haven tijdelijk af te sluiten. Sinds halfweg augustus wordt er gewerkt aan drie bruggen op de E403, die over spoorlijn 66 en de brug over de Roeselaarsestraat en het exemplaar over het kaneel Roeselare-Leie. Door de werkzaamheden aan die brug bestaat het risico dat kleine brokstukken naar beneden kunnen vallen. Om de kans op schade aan de voertuigen te vermijden werd daarom beslist de carpoolparking tijdelijk te sluiten tot het einde van de werken, dat voorzien is eind dit jaar.