Campus Wilgenstraat van AZ Delta krijgt tijdelijk andere hoofdingang Valentijn Dumoulein

03 mei 2020

15u58 4 Roeselare Vanaf maandag 4 mei verhuist de hoofdingang van ziekenhuis AZ Delta campus Wilgenstraat naar een ingang dichter bij de Wilgenstraat. De mogelijkheden voor raadplegingen worden namelijk uitgebreid voor medische problemen die toch niet zolang kunnen wachten.

“Het aanpassen van een bril kan bijvoorbeeld wel even wachten. Maar als je pijn hebt, neem dan toch contact op met je huisarts, die je kan doorverwijzen naar een specialist in ons ziekenhuis”, klinkt het bij AZ Delta. Bij het binnenkomen krijg je een mondmasker, moet je je handen ontsmetten en wordt je temperatuur opgemeten. Een medewerker stelt ook een aantal vragen om na te gaan of je geen symptomen hebt die op een besmetting met corona kunnen wijzen. Ook in de wachtzalen is er voor gezorgd dat je voldoende afstand kan houden van de andere mensen die op raadpleging komen.

Lees meer over de voorzorgsmaatregelen op de website van AZ Delta.