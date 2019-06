Campagne ‘Niets ingooien, hier begint de zee’ moet afval uit Roeselaarse afvoerputjes houden Sam Vanacker

17 juni 2019

14u30 7 Roeselare ‘Niets ingooien! Hier begint de zee.’ Die boodschap is voortaan te vinden op de stoep naast heel wat rioolputjes in Roeselare. Daarmee sluit de stad Roeselare zich aan bij de campagne van intercommunale Intradura om de vervuiling van waterlopen via rioolputjes tegen te gaan.

Veel mensen denken dat het water dat in de slikputjes op straat terecht komt uiteindelijk via het riool naar een waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar door de stelselmatige vernieuwing van de rioleringen is dat niet langer het geval. Overal in Vlaanderen worden de oude gemengde rioleringstelsels namelijk vervangen door nieuwe gescheiden rioleringen, waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd wordt. Het water dat in de slikputjes vloeit, komt terecht in de buis met regenwater.

“In straten waar een gescheiden rioleringsstelsel ligt komt het water van de putjes rechtstreeks en ongezuiverd in de dichtstbijzijnde beek terecht”, zegt schepen van Waterhuishouding Marc Van Walleghem (CD&V). “Het probleem valt niet te onderschatten. Daarom is er nood aan een zo breed mogelijke bewustmakingscampagne. Als er een sigarettenpeuk in een slikputje gegooid wordt, dan komt die peuk in de regenwaterriool terecht, waarna het via de beken en rivieren uiteindelijk in de zee terecht komt, waardoor dat afval dus ook in onze voedselketen wordt opgenomen. De ecologische effecten van pakweg een emmer verf of een liter gebruikte frituurolie in het rioolputje zijn daarom op z’n zachtst gezegd desastreus. Dergelijke zaken horen thuis op het containerpark.”

De boodschap ‘Niets ingooien! Hier begint de zee’ zal aan een honderdtal putjes in en rond Roeselare in milieuvriendelijke verf aangebracht worden. Nu is de boodschap al te vinden aan het busstation, in de Sint-Hubrechtsstraat, aan De Munt, op het Sint-Michielsplein, de Grote Markt, de Ooststraat, het de Coninckplein en de Noordstraat.