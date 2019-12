Camilla blaast 103 kaarsjes uit en woont nog steeds thuis Valentijn Dumoulein

29 december 2019

13u36 2 Roeselare De nog bijzonder kwieke Camilla Vanwaeyenberghe mocht op zondag 29 december haar 103de verjaardag vieren. Lucie, zoals ze in de omgang aangesproken wordt, woont nog thuis in de Rotsestraat.

Camilla werd in 1916 geboren als achtste in een gezin van elf kinderen. Ze trouwde in 1942 met Michiel Vandekerckhove en samen kregen ze vijf zonen. Net na de Tweede Wereldoorlog opende ze een winkel met kaas en melk in de Ooststraat. Later groeide die zaak – ’t Kroontje – uit tot de eerste delicatessenzaak met zelfbediening van Roeselare. Ze bleef er een kwarteeuw werken. Sinds het overlijden van haar man in 1992 gaat Lucie alleen door het leven, al heeft ze uiteraard veel aan haar kinderen en zestien kleinkinderen. Hoe ze erin is geslaagd om zo oud te worden? “Content zijn met wat je hebt, keihard werken en optimistisch in het leven staan. Ondanks tegenslagen.”