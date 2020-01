C&A blijft dan toch in Ooststraat CDR

14 januari 2020

15u45 8 Roeselare Modegigant C&A sluit het filiaal in de Ooststraat dan toch niet. Dat bevestigen zowel burgemeester Kris Declercq (CD&V) als C&A-woordvoerder Sven Verresen.

Het nieuws dat C&A plannen maakte om de winkel in de Ooststraat in februari te sluiten, sloeg in september in als een bom. De reden was de enorme huurprijs die de eigenaar vroeg voor het handelspand waar de modeketen al veertig jaar gevestigd is. Onderhandelingen met de eigenaar leverden niets op, dus besloot C&A weg te trekken uit het centrum. Dat deed alarmbellen afgaan bij het stadsbestuur, want door het vertrek van C&A zou een gigantisch pand in de Ooststraat leeg komen te slaan en zo een gat slaan in het kernwinkelgebied. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) ondernam dan ook direct stappen om zowel C&A als de eigenaar van het pand rond de tafel te krijgen. Die gesprekken blijken nu vruchtbaar. “Ik kan bevestigen dat C&A in de Ooststraat blijft”, zegt burgemeester Declercq. “Ik ben blij dat onze inspanningen geloond hebben.” Ook C&A bevestigt het positieve nieuws voor winkelstad Roeselare. “De winkel blijft open”, verzekert woordvoerder Sven Verresen.