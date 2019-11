Buurtzorgnetwerk van VOC Opstap krijgt financiële duw in de rug CDR

21 november 2019

14u22 3 Roeselare Beter een goede buur dan een verre vriend. Vanuit dat gedachtengoed selecteerde het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, elf West-Vlaamse projecten die van wijken echte zorgzame buurten willen maken. Samen ontvangen ze honderdduizend euro aan steun. Bij de gelukkigen ook het Vrijetijdsondersteuningspunt VOC Opstap vzw, dat een buurzorgnetwerk verzorgt in de kwetsbare buurt Heilig Hart, ’t Hof van ’t Henneke.

“Wij vertrekken vanuit wat in de buurt leeft, laten de mensen zelf zoeken naar oplossingen en reiken de expertise aan die nodig is”, duidt Benjamin Schatteman van VOC Opstap hun project. “We maken de match tussen de vragen van mensen, de talenten van anderen en de expertise die het verschil kan maken. Sinds enkele weken is binnen het buurtzorgnetwerk in de buurt Heilig Hart, ’t Hof van ’t Henneke Wim Defraeye als buurtverbinder aan de slag. Hij steekt er vooral zijn voelsprieten uit, luistert naar de zorgen, leuke ideeën die leven in de buurt,... en zorgt dat buren en experts elkaar vinden. Wij lossen er dus eigenlijk geen noden op, dat doet de buurt zelf.” Dezelfde denkwijze past VOC Opstap trouwens toe met hun Stuyfplek, die ondergebracht is in Pand 46 aan het Stationsplein. “Die is bovendien voortaan ook online te vinden. Op www.pand46.be kan iedereen een profiel aanmaken om zijn hulp en/of talenten aan te bieden of te zoeken naar expertise om ideeën en dromen te realiseren.”

Daarnaast krijgt ook het project Buurzaam Samenwonen van Beschut Wonen Roeselare-Tielt een financiële duw in de rug. Binnen dat project wil men naast vrijwilligers en buddy’s ook buren betrekken binnen beschut wonen voor psychisch kwetsbaren.