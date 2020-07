Buurtwinkel krijgt tweede leven als Frituur Kosters Charlotte Degezelle

23 juli 2020

12u18 0 Roeselare Beitem heeft voortaan een eigen frituur. Gerdy Huyghebaert (48) en Ann Van Hulle (49) verbouwden het pand langs de Meensesteenweg dat 44 jaar op de kaart stond als buurtwinkel Kosters tot een moderne frituur, die woensdag voor het eerst de deuren opende. “We wisten dat de Beitemnaars ongeduldig aftelden naar onze opening, maar zo’n stormloop op onze eerste dag hadden we niet verwacht”, glundert het koppel.

Gerdy Huyghebaert en Ann Van Hulle weten wat het is om zelfstandig te zijn. Gerdy was de voorbije zeventien jaar aan de slag als zelfstandig schilder, terwijl Ann langs de Mandellaan zestien jaar lang broodjeszaak The Point runde. “Maar we hebben ook al heel lang iets met frietjes”, vertelt het koppel. “Twintig jaar lang werkten we op allerhande evenementen voor Catering Verkindere. Het bakken van frieten, hamburgers en braadworsten kent dus geen geheimen voor ons. Het idee om een eigen frituur te starten zat al een tijdje in ons achterhoofd, maar dan moesten we nog de juiste locatie vinden.”

Potentieel

Toen het koppel, dat in Beveren woont, vorig jaar een bezoekje bracht aan tuincentrum Floralux in Dadizele merkten ze op dat buurtwinkel Kosters langs de Meensesteenweg te koop stond. Die kruidenierszaak/dagbladhandel werd 44 jaar gerund door Dorine Dejonghe en José Cools die de deur er eind 2019 definitief achter zich dichttrokken. “Ik zei al lachend dat ik hier een frituur zou starten”, zegt Ann. “Maar het idee bleef wel maandenlang in ons hoofd rondspoken. We zagen potentieel, want het pand ligt langs een drukke invalsweg, en heeft een grote parking naast de deur.” Toen Gerdy en Ann maanden na die eerste lacherige opmerking een bezoek brachten aan de leegstaande buurtwinkel gingen ze direct voor de bijl. “Er was werk aan het gebouw, maar we geloofden er in. In het voorjaar werd de verkoop afgerond en quasi onmiddellijk gingen we aan de slag.”

Onzekere tijden

De voorbije maanden, coronacrisis of niet, werd de buurtwinkel volledig gestript en heringericht tot een moderne frituur met 25 zitplaatsen. “Het was aanvankelijk de bedoeling om begin juli te openen, maar het werd uiteindelijk drie weken later door corona. We moesten onder meer iets langer dan gepland op onze koeltoog wachten. Maar we lieten en laten ons niet kisten door corona. Het zijn inderdaad onzekere tijden. Maar tot nu toe konden frituren steeds openblijven, desnoods enkel met afhaling. Bovendien kregen we tijdens de werken meermaals de vraag wanneer we eindelijk zouden openen. De Beitemnaars zaten er echt op te wachten en waren woensdag op onze openingsdag massaal present.”

Frituur Kosters staat synoniem met frietjes en de vertrouwde snack. Maar Gerdy en Ann zijn ook hobbykoks. “We willen dan ook net iets meer zijn dan een frituur. Onder meer ons stoofvlees, de vol-au-vent, de pasta’s en de balletjes in tomatensaus zijn allemaal huisgemaakt. We gaan resoluut voor een lekker en vers product en hopen zo de harten te winnen.” Frituur Kosters is dagelijks open van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 21.30 uur. Op maandag en dinsdag is de frituur dicht.